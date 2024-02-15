Всемирный банк оценил восстановление экономики Украины в $486 миллиардов

За последний год стоимость восстановления экономики Украины выросла на 75 миллиардов долларов, до 486 миллиардов. Такая оценка следует из прогноза Всемирного банка, ООН, Еврокомиссии и украинского правительства, пишет «Коммерсантъ».

Предполагается, что расходование 486 миллиардов растянется на десять лет. Из них 17 процентов необходимо направить на жилищное строительство, 15 процентов — на транспорт, 14 процентов — на торговлю и промышленность, 12 процентов — на сельское хозяйство, 10 процентов — на энергетику. На расчистку завалов во всех секторах понадобится 11 миллиардов долларов.

Прямой ущерб от боевых действий на территории республики оценивается в 152 миллиарда. Самыми пострадавшими отраслями считаются ЖКХ, транспорт, торговля, промышленность, энергетика и сельское хозяйство.

В расходах учтены Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области, так как авторы оценок не признают решение России включить территории в свой состав. Вместе с Киевской областью они считаются наиболее пострадавшими регионами.

В 2024 году Киеву понадобится 15 миллиардов долларов на решение первоочередных задач по реконструкции и восстановлению. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль указывал, что заблокированные российские активы должны стать основным ресурсом для работ. По его словам, США уже предоставили гарантии использования этих средств.

