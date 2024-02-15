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01:20, 15 февраля 2024Бывший СССР

Российский военный заявил о ставке Сырского на новое наступление ВСУ

Командир «Русского Легиона» Фомченков: Сырский поставит на новое наступление ВСУ
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сделает ставку на неожиданные наступательные действия на различных направлениях. Об этом заявил Ura.ru командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков.

Он отметил, что в настоящее время командованию ВСУ «не остается ничего другого, кроме как уходить в глухую оборону на тех позициях, где они находятся». По словам российского военного, новое наступление ВСУ можно ожидать к весенне-летнему периоду. Фомченков допустил возобновление наступательных действий украинской стороны в Херсонской и Запорожской областях по направлению на Крым, а также в районе Артемовска (Бахмута) или на Южно-Донецком направлении.

Ранее главком Сырский сообщил о переходе ВСУ к обороне. «Я лучше оставлю какую-нибудь позицию, но не допущу гибель личного состава», — сказал генерал.

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      Марина Совина
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