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17:33, 15 февраля 2024Силовые структуры

Обвиняемая в экстремизме адвокат Навального заочно арестована

В Москве суд заочно арестовал адвоката Навального Ольгу Михайлову
Ольга Михайлова

Ольга Михайлова. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Москве суд заочно арестовал адвоката Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Ольгу Михайлову. Об этом сообщает ТАСС.

Михайлова проходит обвиняемой по статье 282.1 («Участие в экстремистском сообществе») УК РФ. Она фигурирует в уголовном деле, по которому арестованы ее коллеги — трое других адвокатов Навального. Женщина находится за границей.

По версии следствия, адвокаты, используя свой статус, посещали колонию, где сидит Навальный, регулярно передавали информацию между участниками экстремистского сообщества, тем самым содействуя ему в руководстве.

Ранее МВД России объявило адвоката в розыск.

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