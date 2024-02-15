ООН пообещала проверить данные об отказе Канады выдать России бывшего эсэсовца

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не смог прокомментировать отказ Канады выдать бывшего эсэсовца Ярослава Хунку (Гунько) российским властям. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, я не осведомлен о конкретно этом развитии событий», — сказал он. Дюжаррик в ходе брифинга пообещал проверить данные об отказе Канады выдать бойца дивизии СС «Галичина» России и вернуться с ответом позже.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что канадское правительство будет искусственно тянуть время, а также искать любые поводы и оправдания, чтобы покрывать нацистских преступников.

22 сентября 2023 года на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей был 98-летний Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». МВД России объявило его в розыск.