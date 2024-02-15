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02:08, 15 февраля 2024Мир

ООН проверит данные об отказе Канады выдать России бывшего эсэсовца

ООН пообещала проверить данные об отказе Канады выдать России бывшего эсэсовца

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не смог прокомментировать отказ Канады выдать бывшего эсэсовца Ярослава Хунку (Гунько) российским властям. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, я не осведомлен о конкретно этом развитии событий», — сказал он. Дюжаррик в ходе брифинга пообещал проверить данные об отказе Канады выдать бойца дивизии СС «Галичина» России и вернуться с ответом позже.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что канадское правительство будет искусственно тянуть время, а также искать любые поводы и оправдания, чтобы покрывать нацистских преступников.

22 сентября 2023 года на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей был 98-летний Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». МВД России объявило его в розыск.

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      Марина Совина
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