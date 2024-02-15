Пассажирский самолет приготовился к аварийной посадке в Шереметьево

«112»: Sukhoi Superjet 100 приготовился к аварийной посадке в Шереметьево

Российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 приготовился к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Уточняется, что пилоты воздушного судна запросили у авиагавани разрешение на посадку. Лайнер вылетел 15 февраля из Внуково и направлялся в Санкт-Петербург. Во время полета на борту обнаружили техническую неисправность.

По информации Telegram-канала Mash, у Sukhoi Superjet 100 отказал левый двигатель.

Аналогичный случай произошел ранее в феврале с самолетом авиакомпании «Аврора». После взлета у лайнера лопнуло лобовое стекло. Пилоты решили вернуться в аэропорт Хабаровска.