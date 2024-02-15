Популярный в России блогер женится

Блогер из Донецка Александр Зубарев сделал предложение своей девушке

Популярный в России блогер из Донецка Александр Зубарев, живущий в Китае, решил жениться. В своем Telegram-канале он опубликовал ролик, в котором на вечеринке с друзьями сделал предложение своей девушке.

«В силу своего возраста (...) мне очень важно найти человека, с которым я хочу разделить всю свою жизнь», — сказал Зубарев, прежде чем сделать возлюбленной предложение. Блогер, которому исполнилось 37 лет, в своей речи также пошутил, что уже находится при смерти.

Девушка Зубарева ответила ему согласием, после чего он надел ей кольцо на палец.

Ранее блогер пожаловался на расстройство нервной системы. Зубарев предположил, что проблемы со здоровьем у него начались из-за неправильного режима сна, стресса и недавно перенесенного коронавируса.

Александр Зубарев — танцор и хореограф из Донецка, ставший особенно популярным благодаря видео в TikTok о жизни в Китае. На страницу блогера в соцсети подписано почти восемь миллионов пользователей.