Посол России в Канале прокомментировал арест Ан-124

Посол России в Канаде назвал арест Ан-124 пиратством

Арест в Канаде самолета Ан-124-100 авиакомпании «Волга-Днепр» — пиратство и угон, Россия продолжит добиваться справедливости и возвращения воздушного судна. Об этом сообщил посол России в Оттаве Олег Степанов, передает РИА Новости.

По словам Степанова, Москва продолжает добиваться справедливости и возвращения воздушного судна.

В феврале 2022 года борт авиакомпании «Волга-Днепр» выполнял гуманитарный рейс по заказу кабмина Канады по перевозке тест-наборов COVID-19 из Китая. Однако после разгрузки воздушному судну запретили покидать территорию Канады из-за распространения вновь изданного NOTAM, запрещающего авиакомпаниям из России использовать воздушное пространство страны.

В апреле 2023 года Оттава ввела санкции против группы компаний и ее руководителя Алексея Исайкина. В июне правительство Канады отдало распоряжение об аресте заблокированного в стране российского транспортного самолета Ан-124 «Руслан» и начале его конфискации, чтобы использовать в интересах Украины.