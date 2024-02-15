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20:12, 15 февраля 2024Бывший СССР

Посольство России ответило на признание Латвией законной депортации россиян

Посольство РФ заявило о разочаровании вердиктом суда в Риге о депортации россиян

Фото: РИА Новости

Судебная система Латвии продемонстрировала свою зависимость от исполнительной власти республики, признав законной депортацию россиян за несдачу экзаменов по латышскому языку. Так на решение Конституционного суда Латвии ответило посольство России в Риге, сообщение ведомства опубликовано в Telegram.

«Крайне разочарованы вердиктом Конституционного суда Латвии (...) Судебная власть в Латвийской Республике (...) сегодня публично расписалась в своем безоговорочном служении конъюнктурным интересам нынешней правящей верхушки Латвии, которая в стремлении насолить России не гнушается чинить расправу над пожилыми людьми», — отмечается в пресс-релизе.

В посольстве заявили, что поправки в миграционное законодательство Латвии могут разрушить судьбы многих тысяч российских граждан.

15 февраля Конституционный суд Латвии признал правомерными и соответствующими конституции страны юридические нормы миграционного законодательства, позволяющие лишать ВНЖ россиян, не сдавших экзамен по государственному языку.

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      Глеб Палехов
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