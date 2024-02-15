Посольство РФ обвинило Лондон в потворстве нацизму из-за призывов помогать Киеву

Посольство России в Лондоне обвинило главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в потворстве нацизму из-за призывов к оказанию военной помощи Украине, передает РИА Новости.

В дипмиссии напомнили о ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду 15 февраля, который привел к многочисленным пострадавшим и жертвам.

«Призываем главу Форин-офиса называть вещи своими именами: ратуя за военную помощь режиму Владимира Зеленского, он так же потворствует нацизму, как и его предшественники в высших эшелонах британской власти почти 90 лет назад», — заявили в посольстве.

Там отметили со ссылкой на исторические документы, что в 1937 году будущий министр иностранных дел Великобритании лорд Галифакс беседовал с Гитлером о необходимости объединения усилий его страны с Германией, Италией и Францией для противостояния советскому большевизму.

В дипмиссии добавили, что старания Кэмерона доказать американским законодателям необходимость продолжения помощи Киеву говорит о его безразличии к судьбе украинцев, которых Лондон рассматривает как инструмент сдерживания России.

15 февраля на встрече в Варшаве министры иностранных дел Польши и Великобритании Радослав Сикорский и Дэвид Кэмерон призвали Конгресс США принять законопроект о поддержке Украины.

