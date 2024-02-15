В Польше призвали Конгресс США помочь Украине

Главы МИД Польши и Великобритании призвали Конгресс США одобрить помощь Украине

На встрече в Варшаве министры иностранных дел Польши и Великобритании Радослав Сикорский и Дэвид Кэмерон призвали Конгресс США принять законопроект о поддержке Украины. Об этом сообщает Польское радио.

«Это совместный призыв к Палате представителей Соединенных Штатов и лично к господину спикеру Майку Джонсону, чтобы он поставил на голосование пакет помощи для Украины», — подчеркнули главы МИД в ходе пресс-конференции.

В совместном заявлении министры отметили, что одобрение поддержки будет иметь «эпохальное» значение. Это, по их мнению, поспособствует росту доверия к США во всем мире.

Ранее Радослав Сикорский рассказал о признании Киевом подавляющего преимущества России. По его словам, Вооруженные силы Украины находятся в крайне тяжелом положении из-за нехватки снарядов.