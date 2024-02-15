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16:53, 15 февраля 2024Мир

В Польше призвали Конгресс США помочь Украине

Главы МИД Польши и Великобритании призвали Конгресс США одобрить помощь Украине

Фото: Radio Free Europe / Radio Libert y/ Serhii Nuzhnenko / Reuters

На встрече в Варшаве министры иностранных дел Польши и Великобритании Радослав Сикорский и Дэвид Кэмерон призвали Конгресс США принять законопроект о поддержке Украины. Об этом сообщает Польское радио.

«Это совместный призыв к Палате представителей Соединенных Штатов и лично к господину спикеру Майку Джонсону, чтобы он поставил на голосование пакет помощи для Украины», — подчеркнули главы МИД в ходе пресс-конференции.

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В совместном заявлении министры отметили, что одобрение поддержки будет иметь «эпохальное» значение. Это, по их мнению, поспособствует росту доверия к США во всем мире.

Ранее Радослав Сикорский рассказал о признании Киевом подавляющего преимущества России. По его словам, Вооруженные силы Украины находятся в крайне тяжелом положении из-за нехватки снарядов.

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      Дмитрий Попов
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