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18:44, 15 февраля 2024Бывший СССР

Президент Киргизии рассказал о стоимости своего имущества

Президент Киргизии Жапаров легализовал имущество на сумму в $20 млн

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров опубликовал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) фотографии здания в Бишкеке, которое находится в его собственности. По его словам, за легализацию имущества стоимостью более 20 миллионов долларов он заплатил в государственный бюджет один миллион сомов (около одного миллиона рублей).

«Оказалось, что все мои активы будут стоить около 20 миллионов долларов. Я заплатил государству один миллион за легализацию. Таково требование закона. Если бы у меня были деньги, спрятанные за границей, я бы тоже привез их и положил в наши банки», — рассказал глава киргизского государства.

Он сообщил, что в 2020 году во время выборов президента республики в упомянутом здании располагался избирательный штаб.

Ранее Жапаров ответил на послание государственного секретаря США Энтони Блинкена с предупреждением об угрозах для киргизской демократии. По словам Министерства иностранных дел Киргизии, в документе были даны разъяснения о политических процессах в стране.

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