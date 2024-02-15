Путин назначил нового замглавы Федеральной службы судебных приставов

Президент РФ Путин назначил Алексея Рагозина новым замглавы ФССП

Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя главы Федеральной службы судебных приставов (ФССП), им стал Алексей Рагозин. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Назначить Рагозина Алексея Николаевича заместителем директора Федеральной службы судебных приставов — заместителем главного судебного пристава Российской Федерации», — говорится в документе.

Также новому замглавы ФССП присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания более чем 34 офицерам Росгвардии, Федеральной противопожарной службы (ФПС), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

