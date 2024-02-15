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21:33, 15 февраля 2024Россия

Путин назначил нового замглавы Федеральной службы судебных приставов

Президент РФ Путин назначил Алексея Рагозина новым замглавы ФССП
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя главы Федеральной службы судебных приставов (ФССП), им стал Алексей Рагозин. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Назначить Рагозина Алексея Николаевича заместителем директора Федеральной службы судебных приставов — заместителем главного судебного пристава Российской Федерации», — говорится в документе.

Также новому замглавы ФССП присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания более чем 34 офицерам Росгвардии, Федеральной противопожарной службы (ФПС), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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      Марина Совина
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