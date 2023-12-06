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15:17, 6 декабря 2023Силовые структуры

Путин подписал указ о присвоении генеральских званий офицерам силовых ведомств

Путин присвоил звания генералов более 34 офицерам Росгвардии, ФПС, ФСИН и ФССП

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания более чем 34 офицерам Росгвардии, Федеральной противопожарной службы (ФПС), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В звание генерал-лейтенанта были возведены 13 сотрудников, а в звание генерал-майора — 21.

Соответствующим указом президент России присвоил генеральские и адмиральские звания 33 офицерам Вооруженных сил РФ.

Ранее Путин сообщил о проведении операции «Наемник» по борьбе с терроризмом во время выступления на саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

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      Олеся Мицкевич
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