Путин подписал указ о присвоении генеральских званий офицерам силовых ведомств

Путин присвоил звания генералов более 34 офицерам Росгвардии, ФПС, ФСИН и ФССП

Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания более чем 34 офицерам Росгвардии, Федеральной противопожарной службы (ФПС), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В звание генерал-лейтенанта были возведены 13 сотрудников, а в звание генерал-майора — 21.

Соответствующим указом президент России присвоил генеральские и адмиральские звания 33 офицерам Вооруженных сил РФ.

Ранее Путин сообщил о проведении операции «Наемник» по борьбе с терроризмом во время выступления на саммите Организации Договора о коллективной безопасности.