Путин сообщил о проведении операции «Наемник»

Путин на саммите ОДКБ сообщил о продолжении операции «Наемник»

Президент России Владимир Путин во время выступления на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщил о проведении операции «Наемник» по борьбе с терроризмом. Российского лидера цитирует РИА Новости.

По его словам, сотрудничество стран — членов ОДКБ по линии спецслужб и правоохранительных органов последовательно укреплялось. В частности, отметил политик, было продолжено проведение операции «Наемник», которая направлена на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда людей для участия в деятельности международных террористических группировок.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу высоко оценил готовность системы безопасности ОДКБ. Он также отметил продолжающуюся работу над совместной системой противовоздушной обороны с каждым государством — членом организации. «Мы укрепляем, усиливаем, в том числе, естественно, с учетом опыта специальной военной операции», — добавил министр.