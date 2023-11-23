Шойгу высоко оценил готовность системы безопасности ОДКБ

Шойгу: готовность системы безопасности ОДКБ очень высокая

Готовность системы безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) очень высокая. Так ее оценил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Готовность достаточно высокая. Тем более что мы периодически ее проверяем, проводим учения на разных полигонах, в разных странах — членах ОДКБ», — сказал он.

Он также отметил продолжающуюся работу над совместной системой противовоздушной обороны с каждым государством — членом организации. «Мы укрепляем, усиливаем, в том числе, естественно, с учетом опыта специальной военной операции», — добавил министр.

Ранее в Белоруссию на саммит ОДКБ прибыл президент России Владимир Путин. Он увидится со всеми лидерами стран-членов, кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отказавшегося от поездки.