Путин прибыл в Белоруссию на саммит ОДКБ

Президент России Путин прибыл в Белоруссию для участия в саммите ОДКБ

Президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию для участия в саммите организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.

Российский лидер увидится со всеми лидерами стран-членов, кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отказавшегося от поездки. Отдельных двусторонних встреч у Путина не запланировано, однако обязательно будет общение на полях саммита.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ Армении от участия в мероприятиях ОДКБ вызывает сожаление. По ее словам, Москва не уверена, что это отвечает интересам жителей республики.