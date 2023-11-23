Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:28, 23 ноября 2023Бывший СССР

Путин прибыл в Белоруссию на саммит ОДКБ

Президент России Путин прибыл в Белоруссию для участия в саммите ОДКБ

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию для участия в саммите организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.

Российский лидер увидится со всеми лидерами стран-членов, кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отказавшегося от поездки. Отдельных двусторонних встреч у Путина не запланировано, однако обязательно будет общение на полях саммита.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ Армении от участия в мероприятиях ОДКБ вызывает сожаление. По ее словам, Москва не уверена, что это отвечает интересам жителей республики.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ поймала украинского агента. Он готовил теракт против российского офицера и маскировался под курьера

      12-летний мальчик попал в больницу с отравлением спиртом в Подмосковье

      На границе России с Финляндией образовалась километровая очередь из фур

      В российских пельменях нашли кишечную палочку и сальмонеллу

      Китаю стало сложнее покупать нефть у Венесуэлы после снятия санкций США

      Врач назвал россиянкам опасные последствия пластики груди

      Полиция ФРГ провела обыски по делу о планировавших госпереворот Reichsbürger

      Российским туристам раскрыли последствия вступления Кипра в Шенген

      Ле Пен указала на массовое недовольство европейцев миграционной политикой

      Российский регион обстреляли со стороны Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости