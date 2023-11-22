В МИД России прокомментировали отказ Армении участвовать в мероприятиях ОДКБ

МИД России: отказ Армении участвовать в мероприятиях ОДКБ вызывает сожаление

Отказ Армении от участия в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вызывает сожаление, Москва не уверена, что это отвечает интересам жителей республики. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Решение армянского руководства не участвовать в совместном заседании вышеобозначенных структур — и речь идет о форматах Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей совета безопасности (ОДКБ в Минске — прим. «Ленты.ру») — 22 ноября и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября вызывает, конечно, сожаление», — заявила Захарова.

Она добавила, что Армения не намерена блокировать работу уставных органов организации, тем самым оставляя открытыми двери в ОДКБ для Еревана.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика не намерена выходить из ОДКБ.