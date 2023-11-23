Стало известно о визите Путина в Минск на саммит ОДКБ

РИА Новости: 23 ноября Путин прилетит в Минск на саммит ОДКБ

23 ноября президент России Владимир Путин прилетит в Минск на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

Отмечается, что на мероприятии глава государства увидится со всеми лидерами стран-членов ОДКБ, кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который отказался от поездки. Как заявили в Кремле, отдельных двусторонних встреч у Путина не запланировано, однако обязательно будет общение на полях саммита.

Ранее Пашинян сетовал на то, что ОДКБ ничем не помогла Армении во время конфликта с Азербайджаном в 2021 году, называя неэффективными системы безопасности, в которых состоит Ереван. До этого он также заявлял, что республика выйдет из объединения, если посчитает его «недееспособной организацией».