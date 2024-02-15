Путин одобрил идею учреждения госнаграды для трудовых династий
Президент РФ Путин одобрил идею учреждения госнаграды для трудовых династий
Президент России Владимир Путин одобрил идею учреждения государственной награды для трудовых династий, передает РИА Новости.
С подобной инициативой выступил один из рабочих Уралвагонзавода, который глава государства посетил во время визита в Свердловскую область.
«Честно говоря, мне в голову не приходило», — сказал Путин, назвав идею хорошей. Он пообещал поручить правительству и администрации президента продумать этот вопрос.
Российский лидер также напомнил, что недавно в России учредили знак «За успехи в труде» и орден «За доблестный труд».
Ранее Путин анонсировал новые меры поддержки семей. Их могут согласовать перед посланием Федеральному собранию. По его словам, была разработана большая программа, которую предстоит усовершенствовать.