Президент РФ Путин одобрил идею учреждения госнаграды для трудовых династий

Президент России Владимир Путин одобрил идею учреждения государственной награды для трудовых династий, передает РИА Новости.

С подобной инициативой выступил один из рабочих Уралвагонзавода, который глава государства посетил во время визита в Свердловскую область.

«Честно говоря, мне в голову не приходило», — сказал Путин, назвав идею хорошей. Он пообещал поручить правительству и администрации президента продумать этот вопрос.

Российский лидер также напомнил, что недавно в России учредили знак «За успехи в труде» и орден «За доблестный труд».

Ранее Путин анонсировал новые меры поддержки семей. Их могут согласовать перед посланием Федеральному собранию. По его словам, была разработана большая программа, которую предстоит усовершенствовать.

