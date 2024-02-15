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22:09, 15 февраля 2024Россия

Путин одобрил идею учреждения госнаграды для трудовых династий

Президент РФ Путин одобрил идею учреждения госнаграды для трудовых династий
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин одобрил идею учреждения государственной награды для трудовых династий, передает РИА Новости.

С подобной инициативой выступил один из рабочих Уралвагонзавода, который глава государства посетил во время визита в Свердловскую область.

«Честно говоря, мне в голову не приходило», — сказал Путин, назвав идею хорошей. Он пообещал поручить правительству и администрации президента продумать этот вопрос.

Российский лидер также напомнил, что недавно в России учредили знак «За успехи в труде» и орден «За доблестный труд».

Ранее Путин анонсировал новые меры поддержки семей. Их могут согласовать перед посланием Федеральному собранию. По его словам, была разработана большая программа, которую предстоит усовершенствовать.

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      Марина Совина
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