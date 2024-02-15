Путин анонсировал новые меры поддержки для семей в России

Путин: новые меры поддержки семей могут принять перед обращением к парламенту

Новые меры поддержки семей могут согласовать перед посланием Федеральному собранию, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Общаясь с рабочими Уралвагонзавода, глава государства анонсировал принятие новых законов перед обращением к парламенту. По его словам, была разработана большая программа, которую предстоит усовершенствовать. О каких законопроектах идет речь, он не уточнил. По словам Путина, их «надо проработать, чтобы это все было серьезно и реализуемо».

«С правительством согласуем некоторые вещи, может быть, к посланию ежегодному сформулируем и дополнительно еще объявим о дополнительных мерах», — подчеркнул он.

Президент коснулся темы поддержки молодых семей: государство спонсирует соответствующую программу. Он пообещал, что ее обязательно продлят «за горизонт трехлетнего бюджетирования».

Ранее Путин поручил правительству разработать новые меры поддержки семей.