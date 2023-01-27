Путин поручил разработать новые меры поддержки семьи

Президент Путин поручил правительству разработать новые меры поддержки семей к 10 февраля

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новые меры поддержки семей. Об этом в пятницу, 27 января, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ разработать и представить комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей», — говорится в перечне поручений.

Кроме того, президент уточнил, что для этого необходимо предусмотреть оценку результативности мер, а также источники вместе с объемом дополнительного финансирования.

Ранее Владимир Путин напомнил, что программа материнского капитала продлена до 2026 года и ежегодно средства из нее получают порядка миллиона семей. Соответствующее решение было принято еще в январе 2020 года.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, в общей сложности на выплаты потратят более 550 миллиардов рублей.