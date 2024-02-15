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18:46, 15 февраля 2024Наука и техника

Раскрыты темпы выпуска беспилотных «Орланов»

Генконструктор Иванов: СТЦ выпускает более тысячи БПЛА «Орлан-10» ежегодно
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ежегодно в России производят более тысячи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10». Темпы выпуска дронов раскрыл генеральный конструктор «Специального технологического центра» (СТЦ) Роман Иванов в интервью ТАСС.

«Сколько сейчас производится "Орланов-10"? Больше тысячи аппаратов в год. (…) "Орланов" же в зоне СВО применяется меньше тысячи. Поэтому если считать по массовости применения, то "Орлан" — не самый массовый, но при этом разница между нашими аппаратами и всей армией FPV-дронов, которая сейчас зародилась, заключается в том, что "Орлан" — очень долго летающий, и за один свой вылет делает больше, чем любой электрический дрон», — сказал он.

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Иванов добавил, что аппарат высоко оценивают по результатам применения. По его словам, дрон подвергся серьезным изменениям с момента начала серийного производства в 2012 году. Функциональность аппарата расширили, улучшив целевое оборудования. Генконструктор подчеркнул, что «Орлан-10» — это базовая платформа для различного оборудования.

В сентябре в Минобороны России сообщили, что беспилотник «Орлан-10» в ходе использования в зоне специальной военной операции выявляет даже хорошо замаскированные цели Вооруженных сил Украины. Отмечается, что аппараты эффективно работают даже в условиях радиоэлектронного противодействия.

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      Даниил Иринин
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