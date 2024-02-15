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13:03, 15 февраля 2024Мир

Расширение ЕС на Балканы связали с демократией

Euroactiv: расширение ЕС на Балканы поспособствует распространению демократии

Фото: Virginia Mayo / AP

Представители Европейского союза (ЕС) и премьер-министры Черногории и Албании Милойко Спаич и Эди Рама заявили, что расширение объединения на Балканы является важным шагом для распространения демократии. Своим мнением они поделились в статье для издания Euroactiv.

Свидетельством приверженности Брюсселя этому курсу стала новая инициатива Европейской комиссии. С 15 февраля странам кандидатам в члены ЕС предоставлена возможность направлять своих делегатов в Европейский экономический и социальный комитет — консультативный орган Еврокомиссии.

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«Это будет первый официальный форум [в рамках ЕС], на котором страны кандидаты будут иметь право голоса», — отмечают политики, называя решение «отличным примером постепенной интеграции».

Авторы подчеркнули, что процесс расширения при этом может оказаться трудным и занять много времени.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о расширении партнерства Евросоюза и Армении. Он рассказал, что оценил намерение армянского премьер-министра Никола Пашиняна «двигаться ближе» к ЕС.

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      Дмитрий Попов
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