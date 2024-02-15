Расширение ЕС на Балканы связали с демократией

Euroactiv: расширение ЕС на Балканы поспособствует распространению демократии

Представители Европейского союза (ЕС) и премьер-министры Черногории и Албании Милойко Спаич и Эди Рама заявили, что расширение объединения на Балканы является важным шагом для распространения демократии. Своим мнением они поделились в статье для издания Euroactiv.

Свидетельством приверженности Брюсселя этому курсу стала новая инициатива Европейской комиссии. С 15 февраля странам кандидатам в члены ЕС предоставлена возможность направлять своих делегатов в Европейский экономический и социальный комитет — консультативный орган Еврокомиссии.

«Это будет первый официальный форум [в рамках ЕС], на котором страны кандидаты будут иметь право голоса», — отмечают политики, называя решение «отличным примером постепенной интеграции».

Авторы подчеркнули, что процесс расширения при этом может оказаться трудным и занять много времени.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о расширении партнерства Евросоюза и Армении. Он рассказал, что оценил намерение армянского премьер-министра Никола Пашиняна «двигаться ближе» к ЕС.