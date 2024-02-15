Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому снизился

Рейтинг доверия жителей Украины к Владимиру Зеленскому снизился

Рейтинг доверия жителей Украины к Владимиру Зеленскому снизился на 13 процентов после отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), данные передает РИА Новости.

«Доверие Владимиру Зеленскому составляет 64 процента по сравнению с 77 процентами в декабре (недоверие при этом выросло с 22 процентов в декабре до 35 процентов в феврале)», — говорится в исследовании, опубликованном на сайте КМИС.

Также отмечается, что среди указанных в списке фигур больше всего украинцы доверяют Валерию Залужному — 94 процента и только 5 процентов ему не доверяют.

Новому главнокомандующему ВСУ Сырскому доверяют 40 процентов опрошенных, не доверяют — 21 процент. 35 процентов респондентов не знали о нем в феврале.

Ранее по проведенному опросу «Центра Разумкова» стало известно, что многие украинцы разуверились в правильности пути страны и больше доверяют ВСУ, чем президенту Владимиру Зеленскому.