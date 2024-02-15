Россиян научили правильно принимать квартиру в новостройке

МинЖКХ МО: визуального осмотра при приемке квартиры в новостройке недостаточно

При приемке квартиры от застройщика одного визуального осмотра недостаточно. Правильно принимать жилье в новостройке научили россиян в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области (МинЖКХ МО), передает «Радио 1».

В ведомстве призывают нанять квалифицированных специалистов — они с помощью профессионального оборудования оценят помещение и укажут на недочеты. «Эксперты технадзора используют профессиональные сертифицированные приборы с поверками и калибровками, в частности лазерный нивелир — для проверки отклонения от строительных норм стен, полов и потолков; тепловизор — для проверки наличия теплопотерь; анемометр — для тестов воздуха вентиляционной системы — и другие сертифицированные приборы», — пояснили в МинЖКХ МО.

По итогам проверки специалисты составят акт, где будут записаны все недостатки. Документ потребуется владельцу жилья для встречи со строительной компанией или, если будет необходимо, в суде.

Ранее россиянам рассказали, что бесплатно устранить дефекты в новостройке можно через суд. По словам экспертов, шанс на успех зависит от характера дефектов. Если речь о видимых недостатках, которые могли возникнуть по вине собственника уже после покупки объекта, добиться бесплатного ремонта не выйдет.