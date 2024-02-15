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16:04, 15 февраля 2024Среда обитания

Назван способ бесплатно устранить дефекты в новостройке

Эксперт Никитина: бесплатно устранить дефекты в новостройке можно через суд

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Бесплатно устранить дефекты в новостройке после подписания акта приема-передачи квартиры сложно, но в некоторых случаях возможно. Способ добиться ремонта назвала руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина, передает РИАМО.

По словам эксперта, шанс на успех зависит от характера дефектов. Если речь о видимых недостатках, которые собственник могли возникнуть по вине собственника уже после покупки объекта, добиться бесплатного ремонта не выйдет. Однако если в процессе проживания в новой квартире обнаружились скрытые дефекты, требовать их устранения можно в течение пяти лет с момента заселения.

Никитина советует тщательно подготовиться перед тем, как добиваться исправления дефектов. «Важно все правильно оформить, составить акт и отразить в нем все недочеты. Лучше всего провести специальную строительную экспертизу и зафиксировать те неочевидные, скрытые дефекты, которые появились. Имея на руках заключение специалистов, можно смело обращаться к застройщику с требованием устранить недостатки либо сразу в суд», — пояснила она.

Ранее россиянам раскрыли способы сэкономить на ремонте. Чтобы инвестировать в будущую экономию, первым делом нужно составить детальный план ремонта, посоветовала дизайнер Анастасия Ковальчук. Также стоит выбрать обои вместо покраски.

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      Александра Качан
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