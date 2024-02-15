Названы способы сэкономить на ремонте

Дизайнер Ковальчук посоветовала обои вместо покраски для экономии на ремонте

Чтобы инвестировать в будущую экономию, первым делом стоит составить детальный план ремонта, посоветовала руководитель студии дизайна Kovalchuk Interior Анастасия Ковальчук. Также, по ее словам, поможет бюджету выбор обоев вместо покраски. Способы сделать отделку более выгодной она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Многие пренебрегают созданием дизайн-проекта, опасаясь дополнительных расходов, сообщила дизайнер. Однако если бюджет ограничен, даже технический план от фрилансера станет хорошим стартом, убеждена она.

С помощью дизайн-проекта легко рассчитать предстоящие расходы, необходимое количество отделочных материалов и элементов интерьера, таких как светильники и розетки. Это позволит эффективнее управлять финансами и заранее планировать бюджет ремонта Анастасия Ковальчук дизайнер

Чтобы сэкономить на ремонте, он также рекомендовала выбрать простой стиль. «Чем сложнее стиль, тем дороже ремонт. Например, классический стиль подразумевает сложные формы и линии, обилие декоративных элементов, которые потребуют дополнительных трат. Лучше выбрать более простой стиль, например, минимализм. Чтобы сделать такой интерьер более уютным и живым, можно поиграть с фактурами и текстурами при отделке. Это несильно скажется на бюджете, но сделает помещение стильным», — пояснила эксперт.

Кроме того, по словам дизайнера, при ограниченном бюджете лучше отказаться от покраски стен в пользу обоев. Дело в том, что для нанесения краски стены нужно тщательно выровнять и вывести строго под углом 90 градусов. Иначе будут очень заметны все неровности, а штукатурно-малярные работы такого уровня стоят недешево. Обои же, особенно если они не гладкие, фактурные, скроют все небольшие дефекты.

Также можно договориться с подрядчиком о выборочном выравнивании стен. Рекомендую тщательно подготовить стены в местах, где будет располагаться встроенная мебель, а в других можно допустить и неровности Анастасия Ковальчук дизайнер

Вместе с тем собеседница «Ленты.ру» посоветовала выбирать готовые наборы мебели в сетевых магазинах, чтобы сэкономить. «Кухню, например, можно собирать, как конструктор. Корпус взять в сетевом магазине, а фасады заказать индивидуальные под стиль вашего помещения», — уточнила она.

Сберечь бюджет, по словам дизайнера, можно и при финишной отделке, приобретая вместо натуральных материалов альтернативные. Например, ламинат вместо паркетной доски, фасады ЛДСП вместо шпона или МДФ.

Экономить на коммуникациях Ковальчук не рекомендовала. «Они являются жизненно важными элементами, определяющими комфорт и безопасность жилища. Лучше уделить особое внимание внутренней проводке, электрике, сантехнике и другим системам, которые впоследствии будут скрыты под отделочными материалами», — заключила она.

Ранее минимальную стоимость ремонта в России в 2024 году оценили в 3 тысячи рублей за квадратный метр. Если же собственник намерен сделать ремонт уровня бизнес-класса, сумма вырастет до 12 тысяч рублей за «квадрат».

