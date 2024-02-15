Россиянам порекомендовали необычный способ поднять самооценку

Психолог Александрова: ведение дневника поможет повысить самооценку

Одна привычка поможет человеку повысить самооценку и сконцентрироваться на своих удачах, рассказала психолог Наталья Александрова. Необычный способ поднять самооценку она порекомендовала россиянам в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, тем, кто постоянно концентрируется на своих недостатках и неудачах, может помочь ведение личного дневника. «Человек будет фиксировать свои успехи, а также описывать, благодаря чему это получилось», — сказала она, добавив, что со временем такой подход входит в привычку и самооценка повышается.

Однако, продолжила она, если на самооценку негативно повлияло психотравмирующее событие — например, человека со скандалом уволили с работы, — лучше сразу обратиться к специалисту, чтобы процесс восстановления шел быстрее и конструктивнее.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина рассказала о влиянии поцелуев на самочувствие. По ее словам, поцелуй с любимым человеком способен подарить ощущение радости, нежности, доверия, удовольствия, полета и эйфории, что снижает интенсивность негативных переживаний и позитивно сказывается на самооценке.