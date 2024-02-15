Россиянам раскрыли стоимость отдыха в популярной стране Азии

АТОР: стоимость туров в Малайзию из России начинается от 277 тысяч рублей

Стоимость туров в Малайзию из российской столицы начинается от 277 тысяч рублей на двоих. Такие данные раскрыли эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Уточняется, что путевка будет включать перелет из Москвы в популярную страну Азии и обратно, а также 11 ночей в четырехзвездочном отеле с завтраками. Отдельно перелет между Москвой и малайзийским Лангкави в феврале обойдется отдыхающим от 98,1 тысячи рублей на человека в обе стороны. Из российской столицы и Казани также можно долететь до Куала-Лумпура за 98,1 тысячи рублей, однако с пересадкой в Туркмении.

Жителям Екатеринбурга туроператоры предлагают путевки до Лангкави на десять дней с проживанием в отеле с категорией «четыре звезды». Такая поездка будет стоить от 309 тысяч рублей на двоих. Тур с аналогичными условиями из Самары обойдется от 310 тысяч рублей.

Ранее власти Малайзии ввели новые правила въезда в страну: теперь туристам надо заполнять цифровую карту прибытия. В течение трех дней до поездки в популярное государство Азии иностранным гражданам надо будет вносить свои персональные данные в специальную анкету на сайте иммиграционного департамента.