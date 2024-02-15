Россиянам рассказали о возможности не платить за лифт

Юрист Новикова: иногда жители первого и второго этажей могут не платить за лифт

Жители первого и второго этажей многоквартирного дома иногда имеют право не платить за лифт. О такой возможности рассказала руководитель юридического центра «Новикова & Партнеры» Ольга Новикова, ее слова передает aif.ru.

Юрист напомнила, что лифты, лифтовые шахты и чердаки относятся к общедомовому имуществу и по умолчанию платить за них обязаны все собственники квартир одинаково. Однако можно договориться на общем собрании собственников и установить дифференцированный размер платы за содержание и ремонт общего имущества, рассказала специалистка. Тогда жители первого и второго этажей могут не платить за лифт.

«Собственники верхних этажей должны понимать, что будут оплачивать эту разницу. Если жильцы МКД примут такое решение, то об этом необходимо будет уведомить управляющую компанию», — заключила Новикова.

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