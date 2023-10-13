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08:46, 13 октября 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о возможности меньше платить за мусор

Эксперт Козлов: можно уменьшить плату за мусор, если его не вывозят вовремя

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Россияне могут меньше платить за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), если за ними не приезжают вовремя. Об этом рассказал координатор Школы грамотного потребителя Александр Козлов, пишет aif.ru.

«Месячная плата за вывоз ТКО может быть понижена на 3,3 процента за каждые 24 часа суммарной месячной задержки сверх допустимого», — пояснил специалист. Козлов отметил, что в теплое время в большинстве регионов России мусор должны вывозить раз в сутки, а в месяцы, когда температура воздуха не поднимается выше плюс пяти градусов Цельсия — раз в трое суток.

«Единовременно отклонение от этих нормативов допускается в пределах от 24 до 48 часов. Суммарное не должно превышать 72 часа в течение одного месяца», — уточнил эксперт.

Зафиксировать срыв сроков и потребовать от операторов ТКО перерасчета платы поможет управляющая компания — нужно попросить провести проверку и составить акт. «Мусоровозы сейчас оснащены системой ГЛОНАСС, и сведения об их поездках поступают в информационную систему. Поэтому дежурить на контейнерной площадке необязательно. То, что мусор не вывозился, можно доказать с помощью этой системы», — заключил Козлов.

Ранее россиянам назвали способы экономить на воде до тысячи рублей каждый месяц. Помогут это сделать установка счетчиков и специальных насадок на кран, регулярная проверка труб и использование современной бытовой техники.

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    Нина Ташевская
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