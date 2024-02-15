Россиянин привез 69 килограммов лекарств из Турции и попался таможенникам
Сотрудники таможни в Дагестане обнаружили и изъяли 69 килограммов различных лекарств у прилетевшего из Стамбула мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).
По информации ведомства, 26-летнего злоумышленника остановили в аэропорту Махачкалы во время прохождения «зеленого» коридора. При сканировании трех его чемоданов таможенники обнаружили партию препаратов турецкого производства в количестве, предполагающем коммерческое использование.
В ФТС уточнили, что на найденные лекарства не были составлены необходимые декларации и не были уплачены таможенные платежи. Привезенный товар изъяли, а в отношении его владельца завели дело об административном правонарушении.
Ранее таможенники в Петербурге задержали 38-летнего гражданина Германии, прилетевшего в аэропорт Пулково с пакетом мармеладных мишек с каннабисом.