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11:55, 15 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин привез 69 килограммов лекарств из Турции и попался таможенникам

В Дагестане у прилетевшего из Стамбула мужчины изъяли 69 килограммов лекарств

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сотрудники таможни в Дагестане обнаружили и изъяли 69 килограммов различных лекарств у прилетевшего из Стамбула мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По информации ведомства, 26-летнего злоумышленника остановили в аэропорту Махачкалы во время прохождения «зеленого» коридора. При сканировании трех его чемоданов таможенники обнаружили партию препаратов турецкого производства в количестве, предполагающем коммерческое использование.

В ФТС уточнили, что на найденные лекарства не были составлены необходимые декларации и не были уплачены таможенные платежи. Привезенный товар изъяли, а в отношении его владельца завели дело об административном правонарушении.

Ранее таможенники в Петербурге задержали 38-летнего гражданина Германии, прилетевшего в аэропорт Пулково с пакетом мармеладных мишек с каннабисом.

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      Олеся Мицкевич
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