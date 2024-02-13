Иностранца арестовали за провоз в Россию мармеладных мишек с каннабисом

ФТС: в Пулково задержали пассажира из ФРГ за ввоз мармеладных мишек с каннабисом

В Петербурге таможенники задержали 38-летнего гражданина Германии, прилетевшего в аэропорт Пулково, за провоз мармеладных мишек с каннабисом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным ведомства, при осмотре рюкзака иностранца таможенник увидел жесткий пакет, на котором был изображен лист каннабиса с надписью Fink green goldbears, внутри которого были шесть желейных мишек черно-коричневого цвета с резким запахом и весом 20 граммов.

Экспресс-тест показал наличие в сладостях запрещенного к перемещению наркотического средства — тетрагидроканнабинола. Задержанный объяснил, что купил мишек на родине для того, чтобы съесть во время полета для спокойного сна. В Петербург он прилетел в гости к подруге по интернет-переписке. Мужчина арестован. Против него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в один миллион рублей.

Ранее сообщалось, что на таможенном посту Бурачки в Псковской области сотрудники задержали гражданина Сербии, который пытался провезти в Россию 186 килограммов гашиша.

