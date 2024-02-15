Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:54, 15 февраля 2024Россия

Российские школьники ударили сверстника головой об трубу

В Омске четверо школьников ударили сверстника головой об трубу

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Омске четверо школьников ударили сверстника головой об трубу. Об этом стало известно региональному порталу Om1.ru.

По информации издания, конфликт произошел между учащимися гимназии №142 после окончания занятий.

Мальчики вчетвером напали на одноклассника и отпинали его ногами. Несовершеннолетнего забрали медики скорой помощи, информации о его состоянии не поступало.

В департаменте образования омской мэрии отреагировали на случившееся. Родителей участников потасовки пригласили на беседу в гимназию. Подчеркивалось, что при необходимости к ситуации привлекут специализированные службы.

Ранее сообщалось, что в Воронеже трое школьников избили одноклассника на уроке физкультуры.

Мать пострадавшего ребенка обвинила администрацию учебного заведения в бездействии.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      По Украине нанесен массированный удар. ВСУ зафиксировали пуски 26 ракет

      Стала известна судьба пассажиров аварийно севшего в Шереметьево самолета

      Белорусских оппозиционеров оставили без жилья

      Москвичи бросились покупать квартиры в рассрочку

      Российские «Терминаторы» доработали с учетом СВО

      Россиянам перечислили способы защиты от кибермошенников

      Из мэрии российского поселка уволились все сотрудники

      На Украине сообщили о повреждении объектов энергетики во Львове

      В сети обратили внимание на спетую Киркоровым в ДНР песню украинской артистки

      Экс-генерал НАТО обозначил условия начала мирных переговоров по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше