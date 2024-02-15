Российские школьники ударили сверстника головой об трубу

В Омске четверо школьников ударили сверстника головой об трубу

В Омске четверо школьников ударили сверстника головой об трубу. Об этом стало известно региональному порталу Om1.ru.

По информации издания, конфликт произошел между учащимися гимназии №142 после окончания занятий.

Мальчики вчетвером напали на одноклассника и отпинали его ногами. Несовершеннолетнего забрали медики скорой помощи, информации о его состоянии не поступало.

В департаменте образования омской мэрии отреагировали на случившееся. Родителей участников потасовки пригласили на беседу в гимназию. Подчеркивалось, что при необходимости к ситуации привлекут специализированные службы.

Ранее сообщалось, что в Воронеже трое школьников избили одноклассника на уроке физкультуры.

Мать пострадавшего ребенка обвинила администрацию учебного заведения в бездействии.