Российскому юристу подкинули детский гроб с надписью «Это тебе мой подарок»

Иркутскому юристу Анне Онисюк подкинули к дому детский гроб

Детский гроб с надписью «Это тебе мой подарок. Валентин» подкинули к дому юриста Анны Онисюк в Иркутской области. Как выяснил Telegram-канал «БГ Иркутск», россиянка вместе с группой жителей коттеджного поселка «Хрустальный парк» долгое время борется с застройщиком, который планирует возвести на территории многоэтажный дом.

Неизвестные оставили опасный презент в ночь на четверг, 15 февраля. Жительница Иркутской области написала об этом в чате канала губернатора и вызвала полицию.

Сотрудники правоохранительных органов с собакой проверили гроб на наличие взрывчатки. Он оказался пуст.

Юриста пригласили в отделение для выяснения других обстоятельств случившегося.

Инициативная группа жителей иркутского поселка «Хрустальный парк» выступила против строительства многоэтажек. Изначально власти передали землю застройщику только под индивидуальное и малоэтажное строительство, коттеджный поселок возводили по федеральному проекту. Однако в 2023 году на территории начали рыть котлован под пятиэтажку.

Недовольные граждане подали коллективный иск к администрации Ушаковского муниципального образования, на территории которого находится земля. Местные власти уверяли, что стройка началась после прохождения публичных слушаний, но выяснилось, что на них присутствовал один человек.

Онисюк отмечала, что местные подозревают администрацию муниципалитета в незаконном переводе земель из одной категории в другую.

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