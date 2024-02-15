«Рыбарь» рассказал о возможном снятии с поста командующего Черноморским флотом

«Рыбарь» рассказал о возможном снятии командующего Черноморским флотом Соколова

В Telegram-канале «Рыбарь» рассказали о возможном снятии командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова. Официальных комментариев от Минобороны пока не поступало.

Как утверждает издание, на место Соколова уже нашли исполняющего обязанности. В некоторых средствах массовой информации отметили, что это вице-адмирал Сергей Пинчук.

Виктор Соколов получил назначение на пост командующего Черноморским флотом в сентябре 2022 года. Некоторые военкоры связали его возможное увольнение с ситуацией с десантным кораблем «Цезарь Куников».

14 февраля в украинских изданиях распространились данные о том, что украинский Генштаб отчитался об уничтожении российского корабля в Черном море.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать возможную атаку со стороны Украины на российский корабль в Черном море. Пресс-секретарь главы государства тогда переадресовал этот вопрос Минобороны России.