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16:24, 15 февраля 2024Россия

«Рыбарь» рассказал о возможном снятии с поста командующего Черноморским флотом

«Рыбарь» рассказал о возможном снятии командующего Черноморским флотом Соколова
Виктор Соколов (на переднем плане)

Виктор Соколов (на переднем плане). Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

В Telegram-канале «Рыбарь» рассказали о возможном снятии командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова. Официальных комментариев от Минобороны пока не поступало.

Как утверждает издание, на место Соколова уже нашли исполняющего обязанности. В некоторых средствах массовой информации отметили, что это вице-адмирал Сергей Пинчук.

Виктор Соколов получил назначение на пост командующего Черноморским флотом в сентябре 2022 года. Некоторые военкоры связали его возможное увольнение с ситуацией с десантным кораблем «Цезарь Куников».

14 февраля в украинских изданиях распространились данные о том, что украинский Генштаб отчитался об уничтожении российского корабля в Черном море.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать возможную атаку со стороны Украины на российский корабль в Черном море. Пресс-секретарь главы государства тогда переадресовал этот вопрос Минобороны России.

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      Анна Щербакова
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