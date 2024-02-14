Кремль отказался комментировать возможную атаку ВСУ на российский корабль. Его использовали в Сирии, Грузии и Косово

Песков: Кремль не комментирует данные об атаке на корабль России в Черном море

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать возможную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский корабль в Черном море. Пресс-секретарь российского президента переадресовал этот вопрос Министерству обороны России.

По словам Пескова, любые комментарии о специальной военной операции — прерогатива оборонного ведомства. Тем временем украинские СМИ сообщали, что российский большой десантный корабль (БДК) «Цезарь Куников» был якобы атакован надводными дронами. Минобороны пока что не комментировало появившуюся информацию.

Я предлагаю вам ориентироваться на заявления наших военных коллег. Я по этому поводу ничего сказать не могу Дмитрий Песков представитель Кремля

Что известно о новейшем российском корабле?

«Цезарь Куников» — большой десантный корабль проекта 775, несущий службу в составе Черноморского флота. Помимо высадки десанта он может использоваться для доставки грузов разного назначения, установки минных заграждений и проведения гуманитарных операций. Кроме того, десантный корабль применяют для воинских перевозок, обеспечения кораблей и частей флота в пунктах рассредоточенного базирования. Российское судно вмещает до 87 членов экипажа на борту.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский БДК был назван в честь Героя Советского Союза Цезаря Куникова. Он получил звание Героя за захват плацдарма «Малая земля» в Новороссийске в 1943 году, бои за который шли 225 дней. Широко распространилась клятва, которую отряд Куникова дал Иосифу Сталину перед высадкой десанта. «Волю свою, силы свои и кровь свою, каплю за каплей, мы отдадим за жизнь и счастье нашего народа, за тебя, горячо любимая Родина», — гласят строчки клятвы.

Россия использовала корабль в Грузии и Сирии

«Цезарь Куников» был задействован в ходе военного конфликта в Грузии в 2008 году. 10 августа судно являлось флагманом группы российских кораблей, принявшей морской бой с Военно-морскими силами Грузии. Помимо этого, он был задействован в операции KFOR (Kosovo Force, «Силы для Косова») в Косово в 1999 году.

Россия также использовала «Цезаря Куникова» для поставки оружия для Сирии. В 2015 году БДК участвовал в операции по доставке боеприпасов для сирийской правительственной армии, которая вела ожесточенные бои с исламскими формированиями, в том числе с «Исламским государством» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Операция была известна под неофициальным названием «Сирийский экспресс». Сообщения об использовании «Цезаря Куникова» в Сирии появлялись и в 2020 году.

Командир «Цезаря Куникова» лишился жизни в начале СВО

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram заметил, что если информация о повреждении российского судна достоверна, то получается, что он был атакован в символичный для корабля день.

БДК «Цезарь Куников» сегодня атакован в Черном море в день смерти легендарного командира. Простите нас, Цезарь Львович…

Александр Коц российский военкор

18 апреля 2022 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что командир БДК «Цезарь Куников» Александр Чирва лишился жизни в ходе спецоперации на Украине. По словам Развожаева, капитан третьего ранга был серьезно ранен во время боя с украинскими военными.

