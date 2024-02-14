Кремль отказался комментировать возможную атаку ВСУ на корабль в Черном море

Песков переадресовал в МО вопрос о возможной атаке ВСУ на корабль в Черном море

Кремль отказывается комментировать возможную атаку Вооруженных сил Украины на российский корабль в Черном море, так как этот вопрос относится к компетенции Министерства обороны (МО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам Пескова, любые комментарии о специальной военной операции — прерогатива оборонного ведомства.

«Я предлагаю вам ориентироваться на заявления наших военных коллег. Я по этому поводу ничего сказать не могу», — заявил представитель Кремля.

Украинские СМИ писали, что российский большой десантный корабль «Цезарь Куников» был якобы атакован надводными дронами. Официальных комментариев со стороны МО России по поводу якобы имевшей место атаки не было.