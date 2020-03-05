Пятый за неделю корабль ВМФ России отправился в Сирию

В Сирию отправился пятый за неделю корабль Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные источники.

Большой десантный корабль «Цезарь Куников» уже прошел Босфор и Дарданеллы и вошел в Средиземное море. Отмечается, что он направился в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России.

Москва начала наращивать морские и воздушные поставки в Сирию 28 февраля, на следующий день после атаки сирийской армии на колонну турецких солдат в провинции Идлиб. Речь идет о нападении на турецкий конвой в районе Джебель-аз-Завия.

В результате обстрела погибли более 30 военнослужащих Турции. На следующий день турецкий журналист Хакан Челик заявил, что Анкара может ограничить или полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России на фоне эскалации конфликта в сирийской провинции Идлиб.

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Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в начале текущего года начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

Сирийское правительство и поддерживающая его Россия отказались останавливать наступление. Ожидается, что ситуация в Идлибе станет ключевой темой переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые запланированы на 5 марта в Москве.

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