Обстрел турецких беспилотников сирийскими «Буками» попал на видео

В сети появились кадры обстрела турецких беспилотников из зенитных ракетных комплексов «Бук-М2Э» Сирийской арабской армии (САА). Видео опубликовано в Telegram-канале «Военный осведомитель».

На кадрах, снятых в дневное время, виден момент запуска ракет, а на ночной съемке запечатлено попадание снаряда в цель. О том, где было снято видео, не уточняется.

Ранее 4 марта сообщалось, что САА пыталась сбить истребитель F-16 ВВС Турции ракетами зенитного комплекса С-200 «Ангара» на северо-западе Сирии. Военные целились в истребитель, однако F-16 уклонился от ракеты и благополучно вернулся в свое воздушное пространство.

Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в январе начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

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