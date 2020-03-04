Сирия попыталась сбить турецкий F-16 из С-200

Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 ВВС Турции ракетами зенитного комплекса С-200 «Ангара» на северо-западе Сирии. Об этом сообщает Al Masdar News.

По данным источников издания в Идлибе, сирийские военные целились в турецкий истребитель, однако F-16 уклонился от ракеты и благополучно вернулся в свое воздушное пространство.

Тем не менее Сирии удалось сбить турецкий беспилотник. Летательное средство стало вторым уничтоженным дроном за два часа и седьмым — за два дня. Сирийская армия сбила дрон, когда он приближался к позициям вблизи стратегически важного города Саракиб в провинции Идлиб.

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3 марта F-16 ВВС Турции сбили в Идлибе самолет армии президента Сирии Башара Асада. В Минобороны Турции подтвердили данную информацию, уточнив, что был уничтожен самолет L-39 сирийской армии. После случившегося сирийская авиация приостановила полеты.

В феврале в Саракибе и его окрестностях развернулись ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками, поддерживаемыми Турцией. Значимость Саракиба заключается в его расположении на пересечении двух шоссе, одно из которых проходит через всю Сирию с севера на юг, а второе ведет к Латакии, где находится главный морской порт страны и авиабаза Хмеймим.

Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в январе начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

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