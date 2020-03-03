Сирийские самолеты приостановили полеты после атаки турецкого F-16

Сирийские военные самолеты после атаки истребителя F-16 ВВС Турции приостановили полеты на северо-западе страны, один из них вернулся в аэропорт базирования. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает «Анадолу».

В агентстве предположили, что сирийская сторона опасается после того, как в небе над провинцией Идлиб был сбит третий по счету самолет правительственных сил. В распоряжении «Анадолу» оказалась аудиозапись переговоров сторонников режима президента Сирии Башара Асада. Как только первый самолет был атакован, диспетчер связался с пилотом второго самолета, который в тот момент находился на северо-западе Сирии.

«Слышу, слышу. Возвращаюсь», — ответил пилот. Уточняется, что в связи с этим авиаудары в регионе теперь наносят только Воздушно-космические силы (ВКС) России.

Ранее 3 марта истребитель F-16 ВВС Турции сбил в Идлибе самолет армии президента Сирии Башара Асада. По данным сирийского государственного агентства SANA, самолет правительственных сил был сбит турецким истребителем, когда принимал участие в антитеррористической операции в Идлибе. В Минобороны Турции подтвердили данную информацию, уточнив, что турецкие ВВС уничтожили самолет L-39 сирийской армии.

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1 марта турецкие военные уничтожили два бомбардировщика Су-24, принадлежавшие силам Башара Асада. Пилоты успели катапультироваться и не пострадали. Ранее в тот же день стало известно, что подразделения сирийской армии сбили беспилотник турецкого производства, использовавшийся протурецкими боевиками Сирийской свободной армии (ССА).

Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда сирийская правительственная армия начала наступление в этом регионе. В ночь на 28 февраля турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии. Атака послужила ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения. Турция пообещала отомстить Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.

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