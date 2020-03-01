Боевики приняли турецкий беспилотник за Су-24 и порадовались его уничтожению

Боевики Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемые Турцией, порадовались уничтожению сирийскими военными турецкого беспилотника, приняв его за Су-24 и заявив, что сбили его сами. Видео с радующимися джихадистами в воскресенье, 1 марта, публикует Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На кадрах видно, что боевики, окружив обломки БПЛА, предположительно Anka-S, в победном жесте вскидывают руки и улыбаются. При этом на крыле беспилотника можно заметить опознавательный знак Военно-воздушных сил Турции.

В то же время сирийское агентство SANA сообщило, что подразделения сирийской армии сбили беспилотник турецкого производства, использовавшийся протурецкими боевиками. При этом агентство опровергло информацию о том, что в районе города Саракиб в провинции Идлиб был сбит принадлежащий правительственным войскам бомбардировщик Су-24.

Ранее 1 марта боевики ССА заявили, что сбили в Сирии бомбардировщик Су-24, принадлежащий сирийским правительственным войскам. По их словам, самолет был уничтожен в небе над городом Саракиб провинции Идлиб. При этом Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщал, что на самом деле боевикам удалось сбить дрон, а не самолет. В Минобороны России также заявили, что информация о сбитом самолете является фейком.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!