Протурецкие боевики сообщили о сбитом Су-24 в Сирии

Боевики Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемые Турцией, заявили, что якобы сбили в Сирии бомбардировщик Су-24, принадлежащий правительственным войскам. Видео, на котором запечатлен предполагаемый подбитый самолет, опубликовал в воскресенье, 1 марта, один из пользователей Twitter.

Как отмечается в комментарии к ролику, бомбардировщик был сбит зенитной ракетой в районе города Саракиб в сирийской провинции Идлиб.

При этом, по данным Telegram-канала «Военный осведомитель», на самом деле боевикам удалось сбить дрон, а не самолет.

27 февраля сообщалось, что отряды вооруженной сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, отбили у правительственных сил Сирии стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб. После этого бои в районе населенного пункта продолжились.

Саракиб расположен в стратегически важной точке на пересечении шоссе М4 и М5. В последние несколько дней сирийские военные вели бои с вооруженной оппозицией и протурецкими боевиками в районе города, отбитого армией в начале февраля.

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