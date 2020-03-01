В Минобороны отреагировали на информацию о сбитом Су-24 в Сирии

Информация о том, что протурецкие боевики якобы сбили в Сирии бомбардировщик Су-24, — фейк. Таким образом на появившиеся ранее сообщения отреагировали в Минобороны России, передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что сбитый над сирийской провинцией Идлиб объект не является самолетом, входящим в состав группировки Воздушно-космических сил (ВКС) России. Там также подчеркнули, что все самолеты российских ВКС «выполняют задачи в обычном режиме».

Ранее 1 марта боевики Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемые Турцией, заявили, что сбили в Сирии бомбардировщик Су-24, принадлежащий сирийским правительственным войскам. По их словам, самолет был уничтожен в небе над городом Саракиб провинции Идлиб.

При этом Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщал, что на самом деле боевикам удалось сбить дрон, а не самолет.

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