Турцию уличили в поддержке атак террористов в Сирии беспилотниками

Турция направляет свои ударные беспилотники для обеспечения огневой поддержки террористам в ходе их атак на позиции правительственных войск в Сирии. В этом ее уличил военно-полевой источник РИА Новости в субботу, 29 февраля.
По данным собеседника агентства, турецкие БПЛА атаковали сирийский военных и технику в районе города Саракиб в провинции Идлиб в ночь на субботу. Таким образом они должны были прикрыть нападение со стороны боевиков и осложнить отражение их атаки для сирийской армии.
Однако, отметил источник, несмотря на «плотную» работу предоставленных Анкарой беспилотников, сирийской армии пока удается отбивать атаки террористов и продолжать попытки по деблокированию трассы Дамаск — Алеппо, которая ранее была перекрыта в ходе боев в районе Саракиба. При этом, как сообщил собеседник РИА Новости, в результате ударов с воздуха была уничтожена принадлежавшая сирийской армии машина с боеприпасами, а также одна единица бронетехники и мотоцикл, на котором, вероятно, передвигались сирийские военные.
27 февраля сообщалось, что отряды вооруженной сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, отбили у правительственных сил Сирии стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб. После этого бои в районе населенного пункта продолжились.
Саракиб расположен в стратегически важной точке на пересечении шоссе М4 и М5. В последние несколько дней сирийские военные вели бои с вооруженной оппозицией и протурецкими боевиками в районе города, отбитого армией в начале февраля.