Турция сбила два сирийских самолета в Идлибе

Турецкие военные сбили два самолета Военно-воздушных сил Сирии в провинции Идлиб. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает сирийское агентство SANA.

По данным агентства, пилотам удалось катапультироваться, они не пострадали. При этом модель уничтоженных самолетов не уточняется.

Ранее 1 марта боевики Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемые Турцией, заявили, что сбили бомбардировщик Су-24, принадлежащий сирийским правительственным войскам, в районе города Саракиб в сирийской провинции Идлиб. Позже эту информацию опровергли: оказалось, что на самом деле в этом районе был уничтожен беспилотник турецкого производства, который сбили сирийские военные.

В Минобороны России информацию о сбитом Су-24 также назвали фейком.

Также в воскресенье сообщалось, что Сирия решила сбивать все самолеты над провинцией Идлиб. Соответствующее заявление опубликовало командование сирийской армии.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда сирийская правительственная армия начала наступление в этом регионе. В ночь на 28 февраля турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии. Атака послужила ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.

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