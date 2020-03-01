Сирия решила сбивать все самолеты над Идлибом

Сирия решила сбивать все самолеты над провинцией Идлиб. Соответствующее заявление опубликовало командование сирийской армии, передает агентство SANA.

Сирийская армия объявила о закрытии воздушного пространства над всей северо-западной частью страны для самолетов и любых беспилотных аппаратов. Уточняется, что любые воздушные цели будут считаться вражескими и подлежат уничтожению.

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Ранее сообщалось, что Турция направляет свои ударные беспилотники для обеспечения огневой поддержки террористам в ходе их атак на позиции правительственных войск в Сирии.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда сирийская правительственная армия начала наступление в этом регионе. В ночь на 28 февраля турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии. Атака послужила ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.

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