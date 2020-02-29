Мир
 
Последние новости
Россиян попросили отказаться от поездок за границу
Российская блогерша рассказала на видео о погибших на банной вечеринке
Описано состояние завезшего коронавирус в Азербайджан россиянина
Уничтожение России оказалось смертельно опасным для США
Российский биатлон выступил с обвинениями в адрес IBU из-за обысков у Логинова
Москвичам раскрыли погоду на 8 Марта 
В Москве госпитализировали общавшихся с зараженным коронавирусом иранцем
Украина отказалась отмечать День Победы
Раскрыты подробности гибели россиян на банной вечеринке
Новости партнеров

Объяснено участие российской авиации в атаке на турецкий конвой в Идлибе

Перейти в «Мою Ленту»

Объяснено участие российской авиации в атаке на турецкий конвой в сирийском Идлибе. Об этом со ссылкой на свои источники пишет обозреватель Al Monitor Метин Гуркан (Metin Gurcan).

По его данным, удар, нанесенный сирийскими проправительственными войсками, стал ответом на 15 пусков ракет из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), в результате которых мог пострадать один российский самолет.

В налете участвовали два Су-22 ВВС Сирии и Су-34 ВКС РФ. Сначала сирийский истребитель обстрелял конвой, после чего российский бомбардировщик нанес удар по солдатам, которые укрылись в зданиях. Уточняется, что число погибших достигло 50-55 человек.

28 февраля глава МИД России Сергей Лавров исключил возможность компромиссов России с террористами на Ближнем Востоке. По его словам, Москва не может помешать Дамаску отвечать террористам в Идлибе.

27 февраля ударные бомбардировщики сирийских ВВС совместно с российской авиацией атаковали конвой турецкой армии в районе Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб, в результате чего погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения. В ночь на 28 января турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда сирийская правительственная армия начала наступление в этом регионе. Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты, что возмутило Анкару.

Россия, поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Deciphering Turkey’s darkest night in Syria
В России указали на право сирийской армии подавлять террористов
Кремль раскрыл обстоятельства гибели турецких военных в Идлибе
Раскрыта тревога Москвы из-за возможного уничтожения самолета ВКС России в Сирии
Появились сообщения о российско-сирийской атаке на турецкий конвой в Идлибе
Другие материалы рубрики
Мир00:0328 февраля

«Мама сказала, что я девочка»

Почему в США детям позволяют менять пол и к чему это может привести
07:56Сегодня

США потребовали от России немедленно посадить боевые самолеты в Сирии

05:49Сегодня

Трамп захотел провести саммит с лидерами России и Китая

04:19Сегодня

В России указали на право сирийской армии подавлять террористов

Мир00:0324 февраля

Неспортивное поведение

Власти очищают Токио от бездомных перед Олимпиадой. Почему после Игр их может стать еще больше?
03:37Сегодня

Заявление НАТО в поддержку Турции заблокировали

02:52Сегодня

Суд Кабо-Верде признал российских моряков виновными в контрабанде тонн кокаина

00:56Сегодня

В Гонконге собака заразилась коронавирусом от хозяина

Мир00:0113 февраля

Битва тиранов

Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?
23:1728 февраля

ООН снова отложила заседание из-за невыдачи визы россиянину

22:2428 февраля

Эрдоган после разговора с Путиным поговорил с Трампом и Меркель

21:3828 февраля

Парижский вокзал эвакуировали из-за пожара

Россия
Один человек погиб при крушении вертолета под Астраханью
Москвичам разъяснили процесс сдачи анализа на коронавирус
Солдаты выносят с места боя убитого бойца 6-й роты 104-го полка ВДВ РФ«Рядом лежит моя снайперская винтовка, и я не боюсь»
Как двадцать лет назад в Чечне погибли 84 десантника: история героизма и предательства
Отец вывезенной в Чечню для женитьбы россиянки оправдался на камеру
«Мы не знаем, что будет дальше»
Смертельный коронавирус угрожает всей планете. Что нужно знать о COVID-2019
Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице
Советские государственные и партийные деятели (слева направо) - Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Виссарионович Сталин, нарком обороны СССР Климент Ефремович Ворошилов, (второй ряд слева направо) - народный комиссар пищевой промышленности СССР Анастас Иванович Микоян и член Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(Б) Лазарь Моисеевич Каганович.«Доносы писало не государство, а граждане»
Почему Россия никогда не откажется от советского прошлого и кто ответит за сталинский террор
Все материалы
Мир
США временно закрыли крупнейшую зарубежную военную базу
«Мама сказала, что я девочка»
Почему в США детям позволяют менять пол и к чему это может привести
Турция развернула близ Идлиба способные поражать цели на больших высотах ЗРК
Сирийская армия атаковала турецкие войска в провинции Идлиб
Анкара призывает на помощь НАТО. Российские фрегаты взяли курс к берегам Сирии
Турция нанесла новые удары по военным и мирным жителям Сирии в Алеппо
Коронавирус распространяется по Европе
Китайцам удалось сдержать эпидемию внутри страны, но в мире появилось несколько новых очагов
В США заявили о необходимости угрожать России вторжением в Идлиб
Все материалы
Бывший СССР
На Украине оценили шансы России «взять» Одессу
Приграничное расстройство
Как Эстония хочет закрыть вопрос о границе с Россией ради безопасности НАТО
На Украине лук, сало и чеснок назвали лучшими лекарствами от коронавируса
Украина поддержала Турцию и осудила Россию
Цена безволия
Шесть лет назад Янукович бежал в Россию. Почему он потерял власть и обрек Украину на кровопролитие?
Все материалы
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля
Илон МаскБитва титанов
Богатейший человек планеты ополчился на Илона Маска. К чему это привело?
В России приготовились к нефти по 30 долларов
Капля за каплей
Нищие американцы сдают кровь ради денег. Испанская семья сумела заработать на этом состояние
Украина начнет забирать российский газ по-новому
Золотое зерно
 
Нефть рухнула до минимума за 2,5 года
Все материалы
Силовые структуры
МЧС сообщило о взрыве в Петербурге
Адвокат Голунова объяснил следы наркотиков в волосах журналиста
Генерал-майор МВД сел за финансовые нарушения на 300 миллионов рублей
Отвечавшая за пенсии в МВД полковник попалась на многомиллионной взятке
«Отец мог замять первое убийство»
Как сын российского силовика годами безнаказанно издевался над детьми и стал убийцей
Все материалы
Наука и техника
Названа защита российских самолетов в Сирии
Статуя Большого сфинкса на западном берегу Нила в Гизе«Они оказались совершенно беззащитными»
Пирамиды Египта простояли тысячи лет, но скоро могут погибнуть. Что им угрожает?
Умер создатель Су-34
Влажные грезы
Здесь можно делать все, но не хочется ничего: обзор Dreams
Найден новый способ навсегда побороть диабет
Небесная кара
Кто отомстил немцам за любовь к Гитлеру и за одну ночь уничтожил 23 тысячи человек
Китайский эсминец навел невидимый лазер на самолет-разведчик США
Все материалы
Спорт
Мощный удар футболиста заставил мяч вылететь из девятки ворот после гола
Место крушения«Словно взорвалась бомба»
Лучшие фигуристы Америки погибли в авиакатастрофе. Причины крушения остаются загадкой уже 60 лет
Брат Нурмагомедова выступит на одном турнире с чемпионом UFC
Смолов остался без многомиллионной компенсации за разбитый BMW
«Ириски» для «дьяволов»
Прогнозы, ставки и аналитика грядущих матчей АПЛ — в новой программе «Клопп и Пеп»
«Ливерпуль» столкнулся с угрозой лишиться титула АПЛ из-за коронавируса
«Волки» в Лондоне
Битва «Эвертона» с МЮ и испытание «волками» для Моуринью — главные интриги тура АПЛ
Все материалы
Культура
Трансактивистка и сценаристка Netflix совершила самоубийство в 28 лет
Трики«Мой мозг мыслит как бомба»
Страхи, злоба и сожаление: как Трики выпустил альбом, который навсегда изменил поп-музыку
Энрике Иглесиас назвал ребенка несуществующим русским именем
Пьет — значит любит
Два литра выпивки и один день в американском баре: что смотрят на Берлинском кинофестивале
Умер актер из «Герцогини»
«После концерта начинается ****** разврат»
Рэпер-ковбой Yelawolf об уходе с лейбла Эминема, реднеках в хип-хопе и жести на гастролях
Автор «Секретов Лос-Анджелеса» назвал «Преступление и наказание» русским дерьмом
Все материалы
Интернет и СМИ
Муж российской блогерши-миллионника попал в реанимацию после банной вечеринки
День рождения российской блогерши закончился для гостей в реанимации
Удушающий прием
Как лучшие фотографы мира превращают человеческую боль в искусство
Названы самые неуместные виды фотографий для сайтов знакомств
Цифровой апокалипсис
 
Участница телешоу отгадала фразу с двух букв и удивила зрителей
«Ничего личного»
Разрушение планеты, смертельные катастрофы и изнанка войны на снимках лучших фотографов мира
Все материалы
Ценности
Мать самой красивой женщины в мире вышла на подиум с дочерью
Рианна в платье от Adam Selman на церемонии CFDA Awards 2014«Любовь к русским дизайнерам — это тренд»
Почему голливудские знаменитости пристрастились к одежде из России
Самая молодая миллиардерша обула двухлетнюю дочь в кроссовки за 100 тысяч рублей
Девушку заблокировали в Tinder из-за слишком привлекательной внешности
Dolce & Gabbana позвали на показ девушку из Таджикистана
Стильная чума
Ходячие торты, прозрачные одежды и горы блесток: чем удивила Неделя моды в Милане
Все материалы
Путешествия
Объяснена любовь россиян к пересадкам
Иван Федорович Крузенштерн«А немчик-то с задатками!»
Как русский моряк с «секретным оружием» на борту переделал карту мира
На поезда в Крым продали рекордное число билетов
Редчайшее зрелище: «Паллада», «Крузенштерн» и «Седов» под всеми парусами в Южной Атлантике «Мечта великая и почти нереальная»
Каково это — отправиться на другой конец света ради приключения на российском паруснике
Мужчину обмотали багажной пленкой в самолете из-за поддельной визы
«Кока, спирт и динамит — джентльменский набор»
Что искать российским туристам в Южной Америке?
Умер еще один пассажир охваченного коронавирусом лайнера
Все материалы
Из жизни
Няня делала селфи с пистолетом и выстрелила в ребенка
Кости пропавшего юноши таинственным образом оказались в вольере со львами
«Найти себе пару здесь не составит труда»
История россиянина, который переехал в Японию, но мечтает вернуться на родину
«Потрясающий» поединок четырех ящеров сняли на видео
«Что-то все же упустили»
Дерзкие воры за минуту вынесли из музея украшения на миллионы евро. Пропажу так и не нашли
Тысячи паразитов облепляли лосей и высасывали их кровь до капли
«Три месяца я пахала в поле с поляками»
История россиянки, перебравшейся в Германию дегустировать вино
Все материалы
Женевский автосалон отменен из-за коронавируса
Видео: Lexus из будущего
Электромобиль, который заряжается без проводов — таким будет ваш Lexus с автопилотом лет через десят
Прекращено производство одной из самых известных моделей Chevrolet
Женева-2020, которой не было
Что мы могли бы увидеть на мартовском моторшоу, но не увидим
Владелец эвакуированного в Москве «Бэтмобиля» продаст его в США
300 километров в заносе
Учимся зимней езде в школе Audi quattro у легендарного раллиста Евгения Васина
Названы самые опасные дни недели для водителей
Все материалы
Дом
Пенсионеры начали скупать жилье в Москве
«Кто-то скажет, что мы зажрались»
Москвич о том, как обманывают покупателей квартир в новостройках
Россияне стали чаще снимать жилье
Из бревна и балок
Дом-паразит, школа-НЛО и инновационная землянка — лучшие здания мира в 2020 году
Найдена самая дорогая недвижимость Европы
Партнерский материал
«Пастернак вел себя неадекватно»
Как жилось в элитном поселке, который Сталин построил для писателей
Названы регионы России с самой доступной элитной недвижимостью
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы