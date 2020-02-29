Объяснено участие российской авиации в атаке на турецкий конвой в Идлибе

Объяснено участие российской авиации в атаке на турецкий конвой в сирийском Идлибе. Об этом со ссылкой на свои источники пишет обозреватель Al Monitor Метин Гуркан (Metin Gurcan).

По его данным, удар, нанесенный сирийскими проправительственными войсками, стал ответом на 15 пусков ракет из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), в результате которых мог пострадать один российский самолет.

В налете участвовали два Су-22 ВВС Сирии и Су-34 ВКС РФ. Сначала сирийский истребитель обстрелял конвой, после чего российский бомбардировщик нанес удар по солдатам, которые укрылись в зданиях. Уточняется, что число погибших достигло 50-55 человек.

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28 февраля глава МИД России Сергей Лавров исключил возможность компромиссов России с террористами на Ближнем Востоке. По его словам, Москва не может помешать Дамаску отвечать террористам в Идлибе.

27 февраля ударные бомбардировщики сирийских ВВС совместно с российской авиацией атаковали конвой турецкой армии в районе Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб, в результате чего погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения. В ночь на 28 января турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда сирийская правительственная армия начала наступление в этом регионе. Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты, что возмутило Анкару.

Россия, поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.

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