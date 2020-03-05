Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200

Директор центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин объяснил неудачную попытку Сирии сбить турецкий истребитель F-16 из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 «Ангара». Об этом он рассказал Rambler News Service.

По его словам, ЗРК С-200 — достаточно старая система, которая фактически принадлежит к другой эпохе. Она предназначена для уничтожения самолетов третьего и четвертого поколений, однако сталкивается с трудностями при атаках более современных истребителей (4+ и выше). При этом F-16 принадлежит к четвертому поколению истребителей.

Помимо этого, задачу для локаторов «Ангары» усложняет ландшафт местности в сирийской провинции Идлиб. Из-за рельефной поверхности земли радиус обнаружения и поражения резко снижается — до 15-20 километров. Таким образом, у экипажа ракетного комплекса не остается времени, чтобы вовремя отреагировать на атаку.

Подберезкин добавил, что для эффективного обнаружения новых истребителей нужны локаторы более современных систем, например, «Бук 3М» или ЗРК С-350 «Витязь». Однако таких систем на вооружении у сирийской армии нет.

3 марта Al Masdar News сообщил о попытке Сирии сбить F-16 ВВС Турции. По его данным, сирийские военные целились в турецкий истребитель, однако F-16 уклонился от ракеты и благополучно вернулся в свое воздушное пространство. Тем не менее Сирии удалось сбить турецкий беспилотник.

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3 марта F-16 ВВС Турции сбили в Идлибе самолет армии президента Сирии Башара Асада. В Минобороны Турции подтвердили данную информацию, уточнив, что был уничтожен самолет L-39 сирийской армии. После случившегося сирийская авиация приостановила полеты.

Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в январе начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

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